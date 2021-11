Capixaba volta a treinar e Bahia começa a montar time que pega o São Paulo

O Bahia segue em preparação para o confronto com o São Paulo, marcado para o próximo domingo (7), às 18h15, na Fonte Nova. Na tarde desta quarta-feira (3), o elenco tricolor voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.

A boa notícia para o técnico Guto Ferreira ficou por conta da presença do lateral esquerdo Juninho Capixaba. Ele participou normalmente da atividade depois de ter sido poupado do treino de terça-feira (2) após reclamar de dor no tornozelo.

Outro que está cada vez mais próximo de voltar a ficar à disposição de Guto é o meia Lucas Mugni. O argentino está recuperado da lesão e trabalhou a parte física junto com os fisioterapeutas do clube.

Por outro lado, o volante Jonas, também com um problema na coxa, ficou em tratamento no departamento médico e dificilmente terá condições de entrar em campo contra o São Paulo.

No segundo dia de treinos da semana, Guto Ferreira comandou um treino tático e começou a montar o time que vai iniciar a partida domingo. O treinador vai poder contar com os retornos de Matheus Bahia e Nino Paraíba, que estavam suspensos.

Recuperado de lesão, o atacante Rossi vem treinando com o elenco e tem chance de ser relacionado. Nesta quinta-feira (4), o Esquadrão volta aos treinos e continuará a preparação.

Com 33 pontos, o Bahia é o atual 16º colocado da Série A. O São Paulo é o 11º, com 37.