Carga milionária de celulares e eletrônicos é apreendida em Barreiras

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de celulares, notebook, drones, tênis de marca famosa e outros equipamentos de informática, totalizando 1.673 itens, na manhã dessa segunda-feira (21), na região oeste da Bahia. A apreensão ocorreu durante comando de enfrentamento ao crime em frente à Unidade Operacional (Km 800 da BR 242), em Barreiras (BA), após os policiais abordarem um ônibus interestadual, que vinha de São Paulo e tinha como destino o estado do Piauí.

Após a ordem de parada do ônibus foi iniciada uma fiscalização detalhada e, durante a vistoria, foram encontrados, entre as bagagens, caixas com celulares e eletrônicos de última geração, sem o devido despacho aduaneiro. Entre o material apreendido foram encontrados 670 celulares de última geração e de alto valor no mercado, além de diversos equipamentos de informática como teclado, mouse, carregador.

Foram achados também drones, notebook, capas para celular, fones de ouvido, baterias e outros produtos. A carga está avaliada em milhares de reais. Questionado, o motorista disse que as caixas foram embarcadas no estado de São Paulo e relatou desconhecer o conteúdo das mercadorias despachadas.

Diante dos fatos de crime evidente de descaminho, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia de Barreiras (BA), para continuidade da investigação e identificação do remetente e destinatário dos equipamentos.

Previsto no art. 334 do Código Penal o crime de Descaminho (importar produtos sem o pagamento dos respectivos impostos), tem pena prevista de um a quatro anos de prisão. Este crime representa uma concorrência desleal com os comerciantes regularmente instalados e diminui os empregos com Carteira de Trabalho assinada no país.