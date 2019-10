Carga roubada de loja de departamento avaliada em R$ 600 mil é recuperada

Uma carga avaliada em mais de R$ 600 mil, roubada no município de Rio Real, foi recuperada, na quarta-feira (16), por investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas em Rodovias (Decarga). O caminhão com confecções, calçados, relógios e bijuterias, de uma loja de departamento, foi encontrado abandonado numa plantação de eucalipto, no povoado do Loreto.

Quatro criminosos interceptaram o veículo, que havia saído do Rio de Janeiro, no último dia 14 com destino a cidade de Recife, no estado de Pernambuco. De acordo com o titular da Decarga, delegado Gustavo Coutinho, os assaltantes chegaram a subtrair alguns objetos, abandonando o caminhão quando perceberam a chegada dos policiais.

Carga foi recuperada e devolvida

(Foto: Divulgação/SSP)

“O veículo foi conduzido para a sede da unidade, em Feira de Santana, e quase totalidade da carga já foi entregue à empresa”, acrescentou o delegado. Dois assaltantes já foram identificados e um inquérito policial foi instaurado na Decarga para apurar o crime.