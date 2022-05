Carla Perez celebra ida do filho a universidade nos EUA: 'Muito orgulho'

Victor Alexandre, de 18 anos, se formou na escola onde estuda, nos Estados Unidos. Carla Perez, mãe do jovem adulto, celebrou a conquista do filho em foto posta no Instagram ao lado da nora e afilhada, que também se graduaram.

"Nosso filho amado, Victor Alexandre, nossa nora amada, Jarline Batista e nossa dinda amada, Gabrielly Perez. Parabéns, estamos muito orgulhosos", disse emocionada.

"Como Deus é tão maravilhoso com a gente. Todos os pais sonham com esse momento. Parabéns para todos os alunos que saíram da escola para iniciar essa nova etapa da vida. Rumo a faculdade. Voem alto! Que Deus abençoe e guarde nossos amados jovens", escreveu a mamãe coruja.