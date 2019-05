Carla Perez se emociona com formatura da filha Camilly Victoria nos EUA

Filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly Victoria cresceu e se formou da escola nos Estados Unidos. A mãe se emocionou com o fim dessa etapa na vida da filhota e usou as redes sociais para compartilhar sua gratidão.

"Obrigada, Senhor por me permitir viver junto com a minha família o que vivi hoje. Tremi, chorei, quase não dormi e tudo por um motivo, #ORGULHO, orgulho de vc minha filha. Mãezinha, tudo que eu tinha para te falar, eu já falei. Mas nunca é demais pedir a Jesus que continue sendo sua direção e que vc tenha muito sucesso no caminho que assim escolher!! Parabéns, meu amor! Te amo mais que tudo!! Que dia!?! Que momento!?! Obrigada, #Deus", escreveu Carla, compartilhando uma foto da família com os seguidores do Instagram.

A família mora em Orlando, nos EUA, país que encerra o ano letivo em junho. Para celebrar a data, acontecem os tradicionais bailes de formatura e a mãe coruja já tinha compartilhado o look de Camilly no dia do baile. Agora foi a vez da colação de grau, que aconteceu em uma grande arena reunindo alunos e familiares.

Relembre como Camilly foi para o baile de formatura:

(Foto: Reprodução/Instagram)