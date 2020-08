Uma das maiores aliadas do presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) está com coronavírus, informou, ao G1, a assessoria de imprensa da parlamentar nesta quarta-feira (19).

Ainda de acordo com a assessoria da deputada, "ela está em isolamento social, não apresenta sintomas e iniciará o tratamento com hidroxicloroquina."