Carla Zambelli e André Valadão têm perfis suspensos nas redes sociais

A deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) teve as contas suspensas no YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Tiktok e Instagram nesta terça-feira, 1º de novembro.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado a desativação dos perfis.

Ao tentar acessar a conta da parlamentar no Twitter, o usuário se depara com a seguinte mensagem: "A conta de @Zambelli2210 foi retida no Brasil em resposta a uma demanda legal".

A informação indica que a suspensão atende a ordem judicial.

O Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) entrou em contato com a assessoria da deputada na terça-feira (1º) e aguardava posicionamento até o fechamento deste texto.

Na segunda-feira (31), a parlamentar bolsonarista publicou no Twitter uma mensagem aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que fecharam estradas federais em protesto pela vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 30. "Parabéns, caminhoneiros. Permaneçam, não esmoreça", disse.

No último dia 29, véspera do segundo turno das eleições, Carla Zambelli se envolveu em uma confusão em São Paulo e chegou a perseguir um homem negro com um revólver em mãos.

Na ocasião, ela afirmou ter "ignorado conscientemente" a resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que proíbe o transporte de armas no dia que antecede a eleição.

Apoiador declarado de Bolsonaro, o pastor André Valadão teve os perfis no Instagram e Twitter suspensos. Também não se sabe o que teria provocado a remoção.

No Twitter, a mensagem mostrada a quem tenta acessar a conta é a mesma que aparece no perfil de Zambelli.

A assessoria do Twitter afirmou à reportagem não ter mais informações sobre o assunto.

A assessoria da Meta, empresa proprietária do Instagram, Facebook e WhatsApp, não respondeu aos questionamentos do Broadcast Político até a publicação do texto.

A reportagem do Estadão aguarda resposta do LinkedIn.