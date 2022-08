Carlinhos Brown deixa o time de jurados do The Voice Brasil

Após marcar presença em nove das 10 temporadas, o cantor, compositor e multi-instrumentista Carlinhos Brown não fará mais parte do time de técnicos do The Voice Brasil.

A 11ª temporada do reality musical, que marcará a estreia de Fátima Bernardes no comando da atração e vai ao ar a partir do dia 15 de novembro, terá júri formado pelos cantores Lulu Santos e Michel Teló e pelas cantoras Iza e Gaby Amarantos.

Além disso, a atriz e influenciadora Thaís Fersoza assume o posto de repórter e atuará na cobertura dos bastidores do programa.

Leia mais em Alô Alô Bahia