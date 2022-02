Carlinhos Brown reúne família para celebrar aniversário do filho Daniel, de 3 anos

O baiano Carlinhos Brown, 59 anos, reuniu a família neste domingo (13) para celebrar os 3 anos de vida de Daniel, um dos seus filhos mais novos. O momento foi registrado em uma postagem em suas redes sociais. Na imagem, o jurado do "The Voice Brasil" aparece ao lado de cinco dos oito filhos e da atual esposa, Danielle Barvanelle.

"Hoje meu príncipe completou 3 anos, e eu sou grato a Deus pela oportunidade de viver esse momento. Feliz aniversário, Daniel. Te amo, meu filho", escreveu Brown.

Brown foi casado com Helena Buarque, filha do cantor Chico Buarque e da atriz Marieta Severo. Com ela, o cantor teve quatro dos oito filhos: Francisco Brown, de 24 anos, a atriz e cantora Clara Buarque, de 23, Cecília, de 15, e Leila, de 12.