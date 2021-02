Carlinhos Maia diz que não se arrepende de super festa de natal durante pandemia

Uma das grandes polêmicas da pandemia foi uma super festa de natal promovida por Carlinhos Maia, que reuniu diversos outros influencers. Dois meses após a aglomeração, Carlinhos disse, em entrevista ao programa "A Hora do Faro", que não se arrrepende.

Ao ser perguntado diretamente pelo apresentador Rodrigo Faro, Carlinhos se justificou dizendo que viu as eleições municipais "aglomeradas pelas tampas". "Eu vi aquela aglomeração toda para eleger esses canalhas e disse: 'a minha vila já não teve Natal ano passado, é um povo pobre que precisa dessa visibilidade para continuar crescendo'".

Ele então citou as aglomerações nas ruas e em festas clandestinas e continuou: "Já que as pessoas não vão deixar de ir para as ruas, vamos fazer uma coisa dentro da lei mesmo".