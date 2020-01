Carlinhos Maia e marido dirigem carro e pilotam moto, mas não têm CNH, diz site

O influenciador digital Carlinhos Maia, conhecido como o "rei dos stories do Instagram", e o marido dele, Lucas Guimarães, dirigem carros de luxo e pilotam motocicletas, mas nenhum deles tem CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A informação é do site Uol.

Esta semana, Maia postou nas redes sociais que presenteou o marido com um BMW i8 Roadster, carro de luxo esportivo avaliado em cerca de R$ 700 mil. O veículo foi registrado na cidade de São Paulo em nome de Guimarães.

Na postagem, o influenciador, que é o brasileiro mais visto e a segunda pessoa com mais visualizações de stories no Instagram, publicou uma foto dele com o marido junto ao carro, estacionado em frente a uma das igrejas do Centro Histórico de Penedo (AL), cidade onde Maia reside e iniciou sua história de sucesso na internet.

Apesar de não serem habilitados para conduzir automóveis nem motocicletas, tanto Maia quanto Guimarães aparecem dirigindo carros e motos em stories e fotos publicadas por eles mesmos nas redes sociais.

O marido de Carlinhos Maia tem até um quadro no Instagram chamado "De Carona", em que ele dirige e entrevista, ao mesmo tempo, outros influencers e personalidades. Nos stories, Guimarães dirige um carro, estaciona para dar carona aos entrevistados e conduz o carro enquanto filma e entrevista.

Carro e moto de presente

Carlinhos Maia, conhecido como "rei dos stories do Instagram", resolveu começar 2020 cumprindo uma promessa. A de dar ao marido, Lucas Guimarães, um carrão esportivo, avaliado em aproximadamente R$ 800 mil.

"Promessa é divida, dez anos atrás eu vi essa cena. Minha maior felicidade é ter o teu amor! Te amo meu príncipe, juntos sempre seremos um só coração", escreveu em sua postagem, feita nesta segunda-feira (6).

O carrão escolhido por Carlinhos para presentear o esposo é um BMW i8 Roadster na cor branca, que, segundo o "pagador de promessas", é o modelo que mais faz jus às qualidades do marido. Trata-se da versão conversível.

"Eu fiquei me perguntando qual carro combinava com você. Só que nenhum carro chega à sua altura. Porque você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Esse é o mínimo que você merece", derreteu-se.

O BMW i8 é um modelo híbrido, que combina motor 1.5 turbo de três cilindros e outro elétrico. Somados, os dois motores dão ao superesportivo uma potência total de 374 cavalos, com torque combinado de 42 kgfm.

O esportivo é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em apenas 4,6 segundos e alcança velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.

Se para o maridão Carlinhos Maia escolheu um esportivo, para seu uso pessoal a preferência do influencer é por veículos de duas rodas. Em suas postagens no Instagram é comum ver Carlinhos Maia ao lado de uma moto poderosa. A supermoto dele é, na verdade, um presente que ganhou de Lucas. O marido de Maia desembolsou aproximadamente R$ 60 mil para dar ao seu amor uma Harley-Davidson Fat Bob 107, com motor de 1.745 cm³.

Carlinhos Maia divide seu tempo entre a moto e seu Range Rover Velar, outro presente recebido, mas, no caso, de um amigo. O Velar foi dado por Kaká Diniz, marido da cantora Simone, que forma dupla com a irmã Simaria. Kaká, inclusive, foi padrinho do casamento de Carlinhos e Lucas.

Importado da Inglaterra, o SUV da Land Rover vem ao Brasil em três versões de acabamento: S, SE e HSE, com preços que variam entre R$ 375 e R$ 485 mil, aproximadamente. O utilitário esportivo pode ser equipado com o motor 2.0 turbo Ingenium, abastecido com gasolina e que entrega 300 cv de potência e 40,8 kgfm de torque máximo.