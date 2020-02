Carlos Amadeu é o novo técnico do sub-20 do Bahia

O Bahia tem um novo treinador para seu time sub-20. É Carlos Amadeu, velho conhecido do Vitória - clube que treinou o sub-20 e o profissional no ano passado. Clube e treinador selaram o acerto nesta quinta-feira (6). Ele vai assumir o posto que era de Pablo Fernandez, demitido do cargo.

Aos 54 anos, Carlos Amadeu tem uma relação íntima com o Bahia: foi o tricolor quem o revelou como jogador. Ex-lateral-esquerdo criado na base do Bahia, subiu ao time principal aos 19 anos. Foi campeão baiano em 1984. Teve que aposentar aos 23 anos por conta de uma fratura exposta no antebraço, que lhe custou três cirurgias.

Ele também já passou, como técnico, nas categorias de base do tricolor, comandando os times sub-17 e sub-20 entre 2015 e 2017. Ele também chegou a assumir o time profissional do Bahia interinamente em 2005.

Carlos Amadeu já chegou a comandar o sub-20 da seleção brasileira, por onde ficou entre 2015 e 2019. Entre as conquistas com a camisa verde e amarela está o título sul-americano com o time sub-17, em 2017. Ele foi demitido no início desta temporada após não conseguir bom desempenho na mesma competição com a equipe sub-20 e deixar escapar a vaga no Mundial.