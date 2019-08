Carlos Amadeu já monta coletivo no seu primeiro treino no Vitória

Assim que acabou a sua entrevista coletiva de apresentação na tarde desta terça-feira (6), o técnico Carlos Amadeu foi a campo para comandar o seu primeiro treino à frente do Vitória.

O novo comandante não tem mesmo tempo a perder: estreia no sábado (10), às 19h, diante do Paraná, no Barradão. Terá, portanto, apenas quatro dias de preparação. Para o duelo, Amadeu não contará com o volante Leo Gomes, expulso diante do Brasil de Pelotas.

Além dele, podem engrossar a lista de desfalques do rubro-negro os meias Ruy e Nickson. Baixas na partida em Pelotas, a dupla de meias será reavaliada paulatinamente pelo departamento médico ao longo da semana. Ambos reclamaram de dor numa das coxas. Nesta terça-feira, Ruy correu ao redor do gramado.

Por conta do pouco tempo, o técnico iniciou os trabalhos logo com um coletivo tático. A imprensa só foi liberada para assistir a parte da atividade, insuficiente para observar o time que seria montado por Amadeu.

A certeza é que o centroavante Anselmo Ramon não participou do treino. Reclamando de dor num calcanhar, o camisa 9 fez tratamento no departamento médico e depois foi liberado para correr em torno do campo.

Amadeu não tem previsão para contar com jogadores importantes do elenco como os zagueiros Everton Sena e Zé Ivaldo, além do atacante Felipe Garcia. Todos estão fazendo a etapa de transição física após as suas lesões.

O Leão volta a treinar nesta quarta-feira (7) no período da tarde. Na quinta-feira e na sexta os treinos serão no turno da manhã.