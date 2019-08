Carlos Amadeu tenta repetir Chamusca, único que venceu na estreia

A missão de Carlos Amadeu no comando do Vitória não será fácil. Quarto treinador do Leão na temporada, ele assume o clube com a missão de tirar o rubro-negro da lanterna da Série B e se afastar da zona de rebaixamento.

E para começar com o pé direito, Amadeu vai ter que conseguir algo raro entre os treinadores do clube em 2019. Dos cinco técnicos que comandaram o time em competições oficiais – João Burse iniciou a temporada com a equipe sub-23 na Copa do Nordeste -, apenas Marcelo Chamusca venceu na estreia.

Comandado por ele, o rubro-negro venceu o Vitória da Conquista, por 1x0, no Barradão, pela 1ª fase do Campeonato Baiano. O treinador ficou no cargo até março, quando não conseguiu classificar o Leão para as semifinais do estadual ao perder em casa para o Fluminense de Feira, por 2x0.

Cláudio Tencati substituiu Chamusca e começou com um empate por 0x0 com o ABC, em Natal. Antecessor de Amadeu no clube, Osmar Loss estreou também com empate, por 1x1 contra o Atlético-GO, em Goiânia, pela 5ª rodada da Série B. Curiosamente, João Burse, que comandou o primeiro jogo do time no ano, também ficou no empate: 1x1 com o CSA, em Maceió.

Por todo esse contexto, a partida contra o Paraná, sábado (10), às 19h, no Barradão, será fundamental para o Vitória e Amadeu iniciarem uma nova história na divisão de acesso.

“A gente sabe a cultura do futebol brasileiro, que todos nós participamos dela. É um contexto, uma conjuntura. A gente precisa, de forma gradativa, ir mudando essa cultura. Mas, enquanto não mudamos, a gente tem que conseguir o resultado. Nesse quesito, a gente consegue controlar alguns fatores. Treinamento, alimentação, descanso. Pode controlar até a performance da equipe através do treinamento. Mas não pode controlar as intempéries do futebol, não pode controlar o resultado”, comentou Amadeu na sua entrevista de apresentação, na terça-feira (6).

Everton Sena de volta

O zagueiro Everton Sena treinou com o grupo pelo terceiro dia consecutivo nesta sexta-feira e vai para o jogo. Recuperado de lesão, formará a dupla de zaga com Ramon.

Quem também vai para o jogo provavelmente como titular é o atacante Jordy Caicedo, que estreou no segundo tempo da derrota para o Brasil, em Pelotas (RS). Será o primeiro jogo dele desde o início e diante da torcida.