Carlos Wizard anuncia saída do Ministério da Saúde

O empresário Carlos Wizard resolveu abandonar a função de conselheiro do Ministério da Saúde. O nome dele estava sendo cotado para assumir a pasta, mas ele vinha sendo duramente criticado por médicos, governadores e prefeitos ao sugerir que os gestores inflavam números de mortes na pandemia para receber mais recursos do governo federal.

Carlos ao lado do presidente (Foto: reprodução)

A informação sobre a saída de Wizard foi anunciada pela Veja. “Além disso, recebi o convite para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta. Agradeço ao ministro Eduardo Pazuello pela confiança, porém decidi não aceitar para continuar me dedicando de forma solidária e independente aos trabalhos sociais que iniciei em 2018 em Roraima”, afirmou Wizard, ao portal.

Carlos Martins era proprietário da rede de idiomas Wizard, mas vendeu a empresa para uma multinacional. Ele vinha atuando como conselheiro informal do núcleo militar do Planalto no governo, até ser destacado para a missão na Saúde.