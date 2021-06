Cármen Lúcia autoriza abertura de inquérito contra Ricardo Salles

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a abertura de inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A decisão desta quinta-feira atende ao pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que solicitou a investigação de Salles pelos crimes de advocacia administrativa, obstrução de investigação ambiental e embaraçar apuração sobre organização criminosa.



Cármen Lúcia também autorizou a realização do depoimento do ministro e oitavas com proprietários rurais e agentes de fiscalização do Ibama e da Polícia Federal (PF) envolvidos na Operação Handroanthus GLO, com foco na extração ilegal de madeira no final do ano passado. O ministro é acusado de interceder em favor dos madeireiros alvos da PF.



Na decisão, a ministra escreveu que "As circunstâncias expostas, que evidenciaram suposta ocorrência de práticas delituosas perseguíveis em ação penal pública incondicionada, tornam indispensável, na opinião do Ministério Público, em sede de regular informação sobre o delito, o aprofundamento da investigação dos delitos noticiados".