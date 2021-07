Carmo Dalla Vecchia fala pela primeira vez sobre casamento com autor de novelas

O ator Carmo Dalla Vecchia se declarou para o marido, o autor João Emanuel Carneiro (de "Avenida Brasil"), e o filho, Pedro, publicamente nesse domingo (11), após sua apresentação na "Superdança dos famosos". Foi a primeira vez que o ator, de 50 anos, falou publicamente sobre a relação.

"É uma música que fala basicamente sobre sororidade, sobre empatia, sobre família e eu, pessoalmente, agora, gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família e declarar o meu amor ao meu filho Pedro e ao meu marido João. Gostaria muito de declarar meu amor aos dois. Acho muito importante esse posicionamento para que outras pessoas também possam ver isso e se sentir iguais. Sou um cara extremamente feliz, extremamanete realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou", disse no palco.

O ator também falou sobre representatividade, preconceito e transfobia. "Mas a gente vive em um país que não é exatamente assim. Se meu exemplo ajuda na representatividade das outras pessoas, fico muito feliz. E gostaria de falar também que temos um recorde no Brasil muito triste. Somos o país que mais mata trans do mundo, mulheres travestis e transexuais. É uma coisa muito triste e muto feia. Isso fala da nossa educação ou da falta dela".

Carmo também falou que acredita que o seu posicionamento faz parte da sua carreira como artista. "Eu acho que a função de todo artista é essa. Não consigo enxergar um artista como se não tivesse uma missão no seu trabalho. Se você não tem a vontade, o desejo, de tocar o coração do outro para causar mudanças lá dentro, para que ele seja melhor e para que eu tenha a chance de ser melhor também, então é melhor escolher outra profissão. Eu acho que cada um de nós escolhe uma luta, talvez a minha seja essa", concluiu.

O artista recebeu o apoio de famosos após a declaração. "Meu amor, que orgulho de você", escreveu Claudia Raia. "Te amo, Carmicho", disse Emanuelle Araújo. "Parabéns, Carmo, foi lindo", comentou Eike Duarte. Monique Alfradique, Isabela Garcia, Juliana Alves, e outros.