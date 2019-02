Carnaval 2019: arrastão da Quarta de Cinzas terá Psirico e Kannário

O Carnaval 2019 de Salvador nem bem começou (só começa oficialmente na quinta, dia 28) e o arrastão da Quarta-feira de Cinzas já está garantido. Comandado por Márcio Victor, do Psirico, o arrastão no circuto Barra-Ondina terá como convidado já confirmado o cantor Igor Kannário. A apresentação gratuita acontecerá no dia 6 de março pela manhã. O horário provável do início do desfile é 10h saindo do Farol da Barra em direção a Ondina.

Convidado do arrastão deste ano, Kannário estreia no Carnaval 2019 comandando a pipoca na sexta-feira (1º), a partir das 21h, no circuito Barra-Ondina. Depois, ele viaja para Afogados da Engazeira (PE) onde se apresenta no sábado (2). No domingo (3), é a vez de Barreiras conferir o show do Príncipe do Gueto, que encerra sua folia na terça (5) em Porto Nacional (TO).

O dia mais esperado, no entanto, é a segunda-feira (4), data que ele promete arrastar novamente uma multidão na pipoca, a partir das 15h, no circuito do Campo Grande. Além dos sucessos de outros carnavais, o público vai conferir a música de trabalho deste ano que é Disse Me Disse.



Tradicional na folia de Salvador nos últimos dez anos o arrastão da Quarta de Cinzas já recebeu nomes como Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Daniela Mercury e Timbalada. Reveja imagens da cobertura do CORREIO do arrastão:

(Saulo foi atração do arrastão de 203 - Foto Evandro Veiga/CORREIO) (Olodum e Brown tocaram no arrastão de 2011 - Foto: Marina Silva/CORREIO) (Estrelas da música tocaram em 2013 - Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Ivete e Claudia no arrastão de 2012 - Foto: Marina Silva/CORREIO) (Foto: Evandro Veiga/CORREIO) (Psirico em 2016 no arrastão - Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

