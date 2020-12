Carnaval de 2021 é oficialmente suspenso em Pernambuco

O Carnaval de 2021 está ocialmente suspenso em Pernambuco por causa da pandemia do novo coronavírus. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (17), pelo secretário estadual de Saúde, André Longo, durante entrevista coletiva transmitida pelo canal ocial do Governo de Pernambuco no YouTube. Depois de apresentar dados da 50ª semana da pandemia no Estado, indicando novo agravamento da calamidade sanitária, e somando o fato de que, até meados de fevereiro a maior parte da população ainda não estará vacinada, o secretário armou que "o Carnaval de 2021 está suspenso".

Ao detalhar a semana de número 50 da pandemia, André Longo destacou que os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srags) tiveram novo crescimento, chegando a quatro semanas de alta. "São 727 casos de Síndromes Respiratórias Aguda relação a semana passada e 9,18% em 15 dias. Voltamos a patamares vistos no nal de setembro e início de outubro. A tendência de alta nos preocupa", registrou.

Mais do que uma festa, o Carnaval é uma época importante para o turismo e para a economia do Estado. O secretário de Saúde pontuou que no "atual contexto, não há condição de um evento desse porte, que mobiliza multidões, por vezes milhões de pessoas". "Mais uma vez reforçar: ainda não vencemos a pandemia. Não terá sido superada no início de 2021 e cada atitude vai contar muito", disse Longo.

"Acompanhamos com preocupação o aumento de casos, em especial no sul do país, com aumento expressivo do número de casos e mortes. Aqui em Pernambuco tem se dado em menores patamares, mas é preciso acender a luz de alerta e ter a cautela necessária. Precisamos contar com a consciência de cada um. A pandemia não acabou e, no momento, nossa única proteção é o

cuidado até que se possa chegar a vacina", reforçou.

Não é apenas o carnaval de rua que não acontecerá no ano que vem. As prévias, públicas ou privadas, e as famosas festas pagas que acontecem durante os dias de momo também estão suspensas. "Na semana passada, já anunciamos que até o m do ano proibimos festas e shows. Hoje anunciamos que essa medida vai se estender até o Carnaval, não sendo permitido nenhum evento, show ou mesmo prévia e festividades de Carnaval, seja pública ou privada. São exatamente esses eventos os maiores potencializadores de contaminação", armou Bruno Schwambach, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado que também participou da coletiva.

Durante a coletiva, o governo do Estado informou também que o estado de calamidade pública foi estendido por mais seis meses, pelo governador Paulo Câmara (PSB), valendo, então, até junho de 2021. "Essa é uma medida fundamenta para enfrentamento da doença, inclusive para os esforços logísticos para viabilizar a vacinação", classicou o secretário estadual de saúde. André Longo

também acrescentou que o governo pernambucano está em contato com o Ministério da Saúde, cobrando ações e efeitos com celeridade, e que já foi anunciado que o Recife será ponto estratégico para distribuição das vacinas.

Apesar da suspensão do Carnaval e da extensão do estado de calamidade, a possibilidade de se fazer um novo lockdown em Pernambuco foi afastada pela SES.

Especialistas avaliam decisão do governo

Especialistas avaliaram como prudente a decisão do governo do Estado de suspender o Carnaval 2021 em Pernambuco por causa da pandemia da covid-19. Segundo a médica sanitarista e vicepresidente da da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), Bernadete Perez, não havia outro caminho a não ser impedir as festividades

"A gente enxerga como uma decisão inexorável. Uma decisão que precisava ter acontecido. Não existe saída a não ser suspender a festa. A gente já prevê que o mês de janeiro vai ser um mês muito duro, muito difícil. Então, a suspensão do Carnaval é uma medida necessária, uma medida mais que necessária. Não tinha como não ser", comentou a especialista. A médica frisou que a situação nunca esteve controlada e, por isso, é necessário manter os cuidados. "Não tem alternativa. Tem que cancelar. É importante ressaltar que, em momento nenhum nós tivemos a pandemia controlada", disse.

Nesta quinta-feira (17), Pernambuco conrmou 1.646 novos casos de covid-19. Mais 22 mortes também foram contabilizadas nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Estado já conrmou 203.497 casos e 9.361 mortes.