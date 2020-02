Carnaval de Salvador: Rei Momo será escolhido neste sábado (8)

Acontecerá neste sábado (8) a escolha do Rei Momo do Carnaval de Salvador. A escolha será às 20h no Clube Fatoches, no Dois de Julho. A concurso é uma realização da Federação das Entidades Culturais e Carnavalesca juntamente com o Conselho Municipal do Carnaval (Comcar) .

A comissão julgadora vai escolher além do Rei Momo dois guardiões do rei. Nesta edição, o concurso está completando 60 anos e homenageia Milton Ferreira da Silva, “O Ferreirinha”, o primeiro rei momo da Bahia.

Serviço

O que : Concurso do Rei Momo

Local: Clube Fantoches da Euterpe

Dia: 8 de fevereiro

Horário: 20h

Entrada: 2 kg de alimentos não perecíveis