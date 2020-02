Carnaval dos Bairros atraiu mais de 400 mil pessoas até agora

Para quem não quer ir para os circuitos principais da folia, dá para curtir o Carnaval mais perto de casa, aproveitando a programação dos bairros. Sete localidades recebem atrações levadas pela prefeitura: Cajazeiras, Pau da Lima, Itapuã, Liberdade, Boca do Rio, Periperi e Plataforma. Há programação também no Palco do Rock, em PIatã, e no Circuito Mestre Bimba, no Nordeste de Amaralina.

Contando desde a quinta (20), quando foi aberto o Circuito Mestre Bimba, até a madrugada desta segunda (24), o Carnaval nos bairros já atraiu mais de 400 mil pessoas, segundo dados da prefeitura.

O secretário geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, acredita que isso representa sucesso da estratégia de descentralizar o Carnaval, preocupação da gestão atual.

“Estamos tentando tornar a festa acessível para todos, para que o folião curta no seu bairro. O Carnaval tá bem movimentado, a gente percebe o clima de satisfação da população no decorrer da folia e o clima é bem otimista”, disse.

Ele diz que a escolha das atrações também foi feita de forma a priorizar artistas dos bairros, atendendo a um pedido da população.

Até a terça-feira (25), são sete apresentações por noite em cada um dos palcos. Dentre os destaques desta segunda-feira (24) estão Larissa Luz, na Liberdade; Paulinho Boca de Cantor, em Itapuã; Estakazero, em Periperi; Sarajane, na Boca do Rio; Pedro Pondé, em Plataforma; Márcia Short, em Pau da Lima; e Black Style, em Cajazeiras.

