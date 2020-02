Carnaval na porta de casa: moradores do Nordeste de Amaralina já curtem a folia

Não é só de Barra, Ondina e Campo Grande que vive o Carnaval de Salvador. A festa está espalhada por toda a cidade e já toma conta de alguns bairros de Salvador. O Nordeste de Amaralina foi um dos primeiros a começar a folia na porta de casa.

Ainda na noite desta quarta-feira (19), véspera da abertura oficial dos festejos, o Circuito Mestre Bimba se encheu para os festejos. Com direito a um Rei Momo próprio, as ruas do bairro foram tomadas por todo tipo de manifestação cultural. Teve espaço pra escola de samba e roda de capoeira em pleno Carnaval.

Mas tem lugar pra capoeirista em pleno Carnaval? Quem responde é o mestre Boa Gente: “Aqui é Nordeste de Amaralina. Primeiro a capoeira e depois o resto”, disse ao CORREIO.

Morador do bairro e um dos responsáveis pela organização da festa, Gilvan Bispo comemorou mais um ano de festa no Nordeste. “Esse é um dos melhores carnavais de bairro que existem. Com espaço pra o que é da cultura do nosso bairro mesmo. Tem trio, tem escola de samba, capoeira, e a gente se diverte na tranquilidade”, declarou.

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Na porta de casa

Para quem curte, só vantagens em fazer o carnaval longe dos circuitos tradicionais. A autônoma Elisângela Pereira, 45, há seis anos transformou a porta de casa em boteco e ainda aproveita a festa pra gerar uma renda extra. “Eu só curto aqui. É mais tranquilo. Não tem confusão. Mais perto também. A gente faz o nosso próprio horário e se sente mais seguro”, explicou.

Até quem não mora no Nordeste aproveita a festa. É o caso da auxiliar administrativa Erica Santos, 39, uma das mais animadas da rua. “Quem mora por aqui é minha cunhada. Mas eu prefiro vir brincar aqui do que ir pra barra. Aqui eu tenho estrutura. Consigo trazer as crianças sem medo e me divertir sem preocupação”, diz ela que é moradora de Periperi e também vai brincar o carnaval do seu próprio bairro.

Presente nos festejos, o secretário de Cultura e Turismo Cláudio Tinoco também exaltou a celebração. “É bastante importante um movimento como esse para que, em primeiro lugar, todas as expressões culturais, associadas a música, arte e a cultura locais, tem um espaço oficial de apresentação com os carnavais de bairro. No caso específico do Nordeste de Amaralina, isso é bem representativo, porque é um bairro bem criativo, que compõe muito. Por isso, por exemplo, o circuito batizado de Mestre Bimba e a capoeira abrindo, de uma certa forma essa festa. Além do movimento econômico que é gerado dentro do próprio bairro”, disse.

O secretário acompanhou a abertura dos trabalhos realizada pelo Núcleo de Capoeira do Nordeste de Amaralina, que saiu gingando pelas ruas do bairro.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.

