Carnaval: tráfego é alterado no Santo Antônio Além do Carmo para desfile de blocos  

O bairro do Santo Antônio Além do Carmo será palco de diversos bloquinhos que desfilarão pelas suas ruas durante o Carnaval. Por conta disso, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará alterações no tráfego de veículos, entre esta quarta-feira (19) e domingo (23), a fim de promover a comodidade aos participantes do evento. Confira abaixo as alterações.

Na quarta-feira (19), desfilarão os blocos Gravata Doida, Segura e Ataca e Bendito Seja Carnaval. Para isso, as alterações começarão a partir das 18h com a interdição do tráfego de veículos na Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio, e no Largo do Santo Antônio. A partir das 19h será feita a instalação de barreiras móveis na Ladeira do Carmo com as ruas do Carmo, do Passo e do Taboão; na Praça dos Quinze Mistérios com a rua dos Marchantes; na rua dos Perdões com a rua Vital Rêgo; e na rua Direita de Santo Antônio com o Largo de Santo Antônio.

CORREIO Folia: confira todas as notícias do Carnaval 2020​​​​​​​

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.