Carol Duarte revela sonho de ser rainha de bateria

Apesar de não acontecer esse ano por conta da pandemia, o Carnaval foi o principal assunto do programa Altas Horas, de Serginho Groisman. Durante o papo, o cantor Péricles brincou com a atriz Carol Duarte e disse que ela tem jeito de comandar a bateria. "Adorei!", exclamou Carol.

O apresentador perguntou se esse é um sonho da atriz e ela respondeu: "Um possível sonho, rainha de bateria também. É só me contratar", brincou Carol, que conquistou o Brasil no papel de Ivana Garcia, na novela A Força do Querer (2017).

Quem também falou sobre a data foi a cantora Pabllo Vittar, que confessou ser fã de Carnaval. Ela contou que em tempos normais já estaria se preparando para colocar o público para pular. "Minha carreira é pautada no Carnaval, meu amor", justificou.

"Se eu não subo em um trio... Já tem três anos seguidos que puxo um em Salvador. É uma energia de seis horas de percurso que não troco por nada. Esse ano sem carnaval estou um pouco tristinha. Mas feliz por estar com saúde e os meus fãs também", agradeceu Pablo.