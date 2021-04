Carregador é morto a tiros no Centro de Abastecimento de Feira de Santana

Um homem de 27 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (20 no Centro de Abastecimento de Feira de Santana. A vítima foi identificada como Romilson Pinheiro Lima, que trabalhava como carregador no momento do crime.

Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu no setor de frutas e verduras por volta das 10h. Romilson foi baleado na cabeça e nas costas e morreu no local. O suspeito fugiu depois de atirar. Ele ainda não foi identificado.

Morador de Conceiçao de Jacuípe, Romilson viajava diariamente para trabalhar no centro em Feira. Há suspeita de que o crime pode ter relação com uma briga que ele teve na noite anterior.

Feira registrou 13 homicídios em quatro dias de sábado até hoje.