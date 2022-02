Carreira: descubra como aliar trabalho e propósito

O que você faria se não precisasse ganhar dinheiro? Se não tivesse medo… O que faz seus olhos brilharem e seu coração bater mais forte? Nas respostas para essas perguntas reside o tão procurado propósito. Essa palavrinha muito usada nos últimos tempos não é um modismo, mas a felicidade de ser remunerado (a) fazendo o que gosta.

Durante dez anos, Verena Croesy exerceu um cargo em um órgão estadual. Mas em janeiro de 2017, foi desligada do emprego e decidiu trocar a carreira de economista pelo sonho de empreender no segmento da moda. Alguns meses antes, já havia dado o passo inicial do projeto, tendo a irmã e uma amiga como parceiras. “Como sempre gostei do boxe e não encontrava roupas bonitas para o esporte, comecei a criar os meus próprios looks. A princípio seriam somente roupas para luta e fitness, mas depois comecei a criar moda praia e roupas mais casuais”, conta ela.

Ao se ver diante da nova situação, Verena não teve dúvidas: no lugar de lamentar a perda do cargo, enxergou a oportunidade de colocar em prática o seu propósito de vida, que era dar vida à sua marca. Para que seu talento pudesse render bons frutos em pouco tempo, investiu em conhecimento técnico. “Foi quando fiz vestibular para a Faculdade de Moda da Unifacs. Passei em primeiro lugar e ganhei uma bolsa integral para cursar. Me dediquei tanto àquele curso, amava o que estava descobrindo”, relata.

Para Verena, a nova experiência acadêmica estava ligada ao seu propósito. “Estudei muito, chegava cedo todos os dias na faculdade e ficava encantada com os livros da biblioteca. Lia artigos, tudo o que via pela frente e o resultado veio: fui laureada e ganhei Diploma de Honra ao Mérito como melhor aluna do curso. Aprendi muito nos 2 anos em que estudei lá na Unifacs”.

Durante a faculdade, a profissional experimentou a troca de conhecimento entre alunos e professores e recebeu muito incentivo tanto para tocar o projeto quanto para ingressar na pós-graduação na mesma área, também na Unifacs. A marca ganhou corpo e Verena aderiu ao Life Long Learning, termo que significa aprendizado contínuo.

“Sigo fazendo cursos, assistindo palestras, tudo o que for preciso para aprimorar os meus conhecimentos e oferecer o melhor serviço possível aos meus clientes, junto com meu sócio”_Verena Croesy

Planejamento é fundamental

Alcançar felicidade e realização profissional são as maiores buscas do ser humano hoje. O desalinhamento entre esses pilares, diz Adriana D’Almeida, que atua como consultora em gestão de pessoas e carreiras e como professora da Universidade Salvador (Unifacs), ocorre porque, muitas vezes, as escolhas são feitas por motivos equivocados.

“Aliar esses dois aspectos são pontos básicos em um planejamento de carreira. Também é preciso fazer análise de mercado e ter autoconhecimento para saber dos seus pontos fortes, valores, talentos, diferenciais e as coisas que só você faz de um determinado jeito que é bacana”, explica a especialista.

“A partir dessas análises, a pessoa tem as condições de ver onde se encaixa e como pode monetizar isso, entregando uma solução para o mercado, seja empreendendo ou trabalhando em uma empresa privada e como isso tudo se relaciona com seus próprios objetivos pessoais”, completa Adriana.

Programa no Correio

Ontem (16), Adriana D’Almeida foi entrevistada pela especialista em Gestão de Pequenos Negócios e MKT Digital, Flávia Paixão, colunista do CORREIO, em seu programa semanal no Instagram, quando abordaram o tema “Transição de Carreira: por onde começar?”.

“É importante, no primeiro momento, pensar o quanto eu, pessoa física, preciso para viver. As pessoas têm medo de fazer uma transição de carreira porque têm medo de que não dê certo”, disse Flávia.

Este ao vivo realizado no perfil do jornal integra o projeto Carreira & Futuro, que traz uma série de conteúdos para contribuir com quem está pretendendo fazer uma mudança profissional. A programação segue na próxima quarta-feira (23), com Flávia conduzindo um novo encontro sobre o tema.

O Carreira & Futuro é um projeto do Correio com o patrocínio da Unifacs.

DICAS: transição com segurança

• Planejamento: Antes de pedir demissão é preciso vislumbrar para onde quer ir, saber se precisa fazer algum curso, procurar pessoas que já atuam na área, usar o LinkedIn de maneira estratégica. Verificar se na atual empresa existe uma área de maior afinidade para migrar através da ajuda do seu líder e RH. Também é fundamental ter uma reserva financeira de emergência.

• Se trabalha como CLT e pensa em abrir negócio próprio, o ideal e fazer transição gradativa. Até desempenhar os dois ao mesmo tempo para ter dinheiro para arcar com os compromissos, enquanto estrutura a nova atividade e testa resultados. Só peça demissão quando a remuneração do negócio for igual ou maior do que o atual salário.

• Se ainda não sabe como fazer este processo, o mais indicado e recorrer à mentoria de um profissional que atua com planejamento de carreira e orientação profissional.

• Preste atenção nas dicas que a vida dá: o que faz as pessoas recorrerem a você? O que faz como favor pode ser monetizado e virar fonte de sustento.

• Pesquise as áreas com potencial de crescimento, como por exemplo tecnologia (TI, programação, humanização da tecnologia) e saúde. Existe algo que você pode oferecer nestes segmentos?

• Indicadores de que encontrou um caminho que lhe aquece a alma: sentir um quentinho no coração, gostar de estudar e pesquisar mais, não sentir o tempo passar na atividade, aprender sobre a atividade com facilidade e sentir satisfeito com o resultado.

• Habilidades do profissional do futuro: pensamento analítico, inovação, aprendizagem ativa, criatividade, originalidade, iniciativa, intimidade com tecnologia, pensamento crítico, olhar multilateral, resolução de problemas complexos, liderança, influência social, inteligência emocional, raciocínio, análise e avaliação de sistemas.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.