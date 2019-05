Um carro, de placa PLF 6777, bateu em um poste na Rua Padre Feijó, no bairro do Canela, na manhã desta sexta-feira (24). O acidente aconteceu por volta das 6h.

A motorista perdeu a direção do veículo e bateu no equipamento. O carro - um Toyota Yaris Hatchback - ficou com a frente destruída por causa do impacto.

Uma ambulância do Samu prestou os primeiros atendimentos à motorista e a outra mulher que também estava no veículo.

O carro foi guinchado do local por volta das 7h15.