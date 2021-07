Carro cai em vala no Canela

Um acidente de trânsito, ocorrido na manhã desta terça-feira (13), no Vale do Canela, fez com que um veículo perdesse o controle e caísse na vala.

O condutor do carro, Lázaro dos Santos, seguia no sentido da Avenida Centenário para buscar sua esposa no trabalho, no Hospital Santo Amaro, quando foi fechado por outro veículo.

"Um carro pegou a via errada e me cruzou no final da pista para pegar o acesso no sentido Garibaldi e eu seguia no sentido Barra", comentou. "Eu tive que frear em cima da curva e perdi o controle do carro, que acabou caindo na vala."

A Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador) chegou ao local logo em seguida para fazer a remoção do veículo. O acidente não deixou feridos.