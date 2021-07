Um acidente deixou a Avenida Paralela bastante congestionada na tarde desta quinta-feira (1).

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador, um carro de passeio capotou na avenida, no sentido centro, na altura do Bairro da Paz. O acidente aconteceu por volta das 14h15 e não há informações sobre feridos.

O engarrafamento gerou transtornos, mas o veículo foi retirado da pista por volta das 15h30, liberando o tráfego na região.