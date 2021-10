Carro de deputado federal é atingido por tiros em Xerém, no Rio

O carro do deputado federal Gutemberg Reis (MDB-RJ) foi alvo de disparos na manhã dessa terça-feira (19), em Xerém, cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O parlamentar não estava no veículo no momento.

Segundo a assessoria do parlamentar, que é irmão do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), um segurança estava no carro a caminho da casa de Gutemberg Reis para levá-lo ao aeroporto de onde voltaria para Brasília. O ataque aconteceu enquanto o segurança dirigia pela Estrada Rio do Ouro, na altura do Km 51, em Xerém.

Segundo o Extra, ele revidou os disparos. Criminosos que emparelham o veículo contra o do deputado conseguiram fugir.

A Polícia Militar disse que um terceiro veículo chegou a ser atingido pelos tiros, mas que ninguém se feriu. A equipe do deputado acredita ter se tratado de uma tentativa de assalto, embora nada tenha sido levado.

O caso foi registrado na 61ª DP (Xerém), e de acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento e sob sigilo. As informações são do Extra.