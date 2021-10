Carro descontrolado invade evento e deixa três mortos no Ceará

Um motorista perdeu o controle do veículo e invadiu um evento realizado na Praça Adolfo Lima, no Centro do município de Aratuba, cidade localizada a 120,3 km de Fortaleza, na noite de sábado, 2. Imagens de segurança registraram o momento da ocorrência. O vídeo mostra o carro derrubando barracas e atropelando pessoas até colidir com outro veículo. Maria Rosário de Assis Lima, de 65 anos; Maria Irene Rufino da Silva, de 59 anos; e José Alci Pereira de Assis, de 55, não resistiram aos ferimentos e morreram.

O motorista, José Flávio Assis Ramos, foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Canindé. O teste de bafômetro detectou embriaguez. Na manhã deste domingo, 3, a Prefeitura de Aratuba decretou cinco dias de luto oficial pela morte das três vítimas. “Suas perdas serão sentidas por todos. Desejamos forças aos familiares e amigos para superarem este momento de dor e sofrimento irreparáveis”, diz nota divulgada em perfil oficial.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) para mais informações, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Via O Povo Online | Rede Nordeste