Carro do coronel Sturaro é roubado em Vilas do Atlântico

O carro do coronel da Polícia Militar Humberto Sturaro foi roubado nesta quinta-feira (11) em Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Sturaro é comandante de Operações Policiais Militares (COPPM)

Além do carro, os bandidos levaram todos os pertences do coronel. Ele não ficou ferido na ação criminosa. Depois do roubo, policiais do 52ª Companhia Independente de Polícia Militar (52º CIPM) foram acionados, segundo nota da corporação.

Enquanto os PMs faziam rondas em busca dos suspeitos e do carro, receberam informação de que o veículo tinha sido achado abandonado em Jauá.