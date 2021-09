Carro dos Correios pega fogo em São Tomé de Paripe; ninguém ficou ferido

Um veículo dos Correios e Telégrafos ficou completamente destruído após pegar fogo na tarde desta quarta-feira (22), no bairro de São Tomé de Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador. Não há registro de vítimas.

Segundo o Cicom, o caso aconteceu por volta das 14h, na estrada da Base Naval de Aratu, próximo a uma fábrica.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) esteve no local e controlou as chamas. A assessoria do CBM ainda informou que o carro ficou completamente destruído, mas o serviço de entrega não foi afetado.

Os Correios confirmaram a ocorrência de incêndio num veículo da frota da empresa, sem feridos ou danos aos objetos postais. O motivo da combustão não foi informado.