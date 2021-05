Carro é incendiado no bairro de São Caetano

Um carro foi incendiado na Rua Vila dos Bancários, próxima ao fim de linha do bairro de São Caetano, em Salvador, por volta das 3h45 desta quarta-feira (19). O veículo ficou completamente incendiado, e as chamas atingiram um segundo carro, que também foi danificado.



Testemunhas contaram que o crime foi cometido por homens armados, que fugiram do local após incendiar o veículo, segundo o G1. De acordo com informações da Polícia Militar, policiais da 9ª CIPM foram acionados pela Companhia Interativa Comunitária (Cicom) para atender a uma ocorrência de arrombamentos na rua Ana Mariane Bitencount, no bairro.



No local, a guarnição não localizou a residência que teria sido arrombada, mas avistaram um veículo modelo Stillo branco parcialmente incendiado com populares em volta tentando apagar as chamas. Os militares acionaram o Corpo de Bombeiros, que apagou as chamas. Ainda não há detalhes sobre o que provocou a ação. O Corpo de Bombeiros não deu um retorno até a publicação da reportagem.