Carro fica destruído após pegar fogo no Saboeiro: 'Percebi pintura borbulhando'

Um carro ficou totalmente destruído depois de pegar fogo enquanto o motorista dirigia na região da ladeira do Saboeira, na manhã desta quinta-feira (16). Ninguém ficou ferido.

O motorista Anderson Rodrigues conta que foi alertado por uma pessoa de moto para o fato de que havia algo de errado no carro. "Tinha acabado de subir aquela ladeira no Saboeiro e passou um motoqueiro por mim e falou que o carro estava fumaçando", conta.

Ele diz que parou logo para veirificar o capô do veículo "Quando parei, as chamas começaram a subir de imediato", diz. "Aí eu percebi que a pintura estava borbulhando e saí rápido do carro". Anderson estava sozinho no carro. "Consegui sair ileso, graças a Deus".

Alguns motoristas pararam oferecendo o extintor para Anderson, mas ele logo chamou o Corpo de Bombeiros, que foram até o local para conter as chamas. "Foi muito rápido", diz ele, afirmando que só sobrou a lataria.

"Já acionei a seguradora", diz. Ele ainda não sabe o que aconteceu para dar início ao fogo. Uma perícia deve ser feita no veículo.

O trecho onde aconteceu o incidente, que faz a ligação entre a Avenida Paralela e o bairro do Cabula, precisou ser interditado nos dois sentidos pela Transalvador, gerando grande congestionamento no início da manhã, mas já está normalizado.