Carro invade calçada após batida, atropela quatro pessoas e mata mulher em BH

Quatro pessoas foram atropeladas por um carro desgovernado que invadiu uma calçada de Belo Horizonte (MG) na noite do domingo (18). Uma criança de 1 ano, que era carregada no colo, está entre as vítimas.

Segundo a Polícia Militar, dois carros bateram um cruzamento no Jardim América. Com a força do impacto, um deles foi lançado contra um poste e o outro subiu na calçada. Além da criança, três mulheres foram atingidas pelo veículo.

A mãe do bebê, uma mulher de 33 anos, morreu na hora. A criança, gravemente ferida, foi socorrida para o Hospital João XXIII, assim como as outras duas mulheres.

O carro que atropelou os quatro estava em alta velocidade e teria causado a batida inicial, segundo o boletim de ocorrência. O motorista de 23 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele precisou ser socorrido também porque teve uma crise de pânico após o acidente. Foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento da cidade, sob escolta policial. O advogado diz que o rapaz, que não teve nome divulgado, "lamenta profundamente" o ocorrido.

O outro motorista da batida, que também tem 23 anos, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Os dois carros foram levados para o Detran e a polícia, que investiga o caso, apreendeu a CNH do motorista que teria causado o acidente. A investigação continua.