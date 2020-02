Carro invade desfile de Carnaval na Alemanha e deixa 13 feridos

Um veículo avançou nesta segunda-feira (24) contra um desfile de carnaval na cidade de Volkmarsen, região central da Alemanha, e deixou ao menos 13 feridos, segundo as autoridades. Entre as vítimas, estariam uma criança.



Segundo a imprensa local, um veículo cinza da marca Mercedes avançou contra o desfile às 14h30 do horário local (10h30 de Brasília).



Apesar de um saldo de vítimas ainda não estar claro, a mídia estima que ao menos 30 ficaram feridos - a polícia não confirma este número.



Até o momento, não há registro de mortos. A cidade de apenas 7 mil habitantes fica no estado regional de Hesse, cerca de 280 quilômetros do sudoeste da capital Berlim.



Conforme as autoridades, o motorista do carro - um jovem de 29 anos -, já foi detido.



Ainda não está claro se ele sofre de algum problema médico ou se o veículo possuía alguma falha mecânica. Também não há informações se o incidente foi intencional ou não. Questionada, a polícia se recusou a dar mais detalhes.



O incidente aconteceu durante as celebrações da "segunda-feira das rosas", dia em que a Alemanha comemora o principal momento do carnaval no país.



Várias das vítimas receberam atendimento das equipes de emergência que foram rapidamente enviadas para a cidade, pelos municípios vizinhos.