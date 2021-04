Carro invade drive-thru e atropela técnicas de enfermagem em São Sebastião do Passé

Duas técnicas de enfermagem do município de São Sebastião do Passé, localizado na região metropolitana de Salvador, foram atropeladas por um carro na manhã desta sexta-feira (09). O veículo invadiu a calçada nas proximidades do drive-thru local e atingiu as profissionais de saúde.

Por conta do acidente, a imunização foi suspensa no município. De acordo com a Secretária de Saúde de São Sebastião do Passé, o veículo era conduzido por um idoso, que perdeu o controle da direção do carro e atingiu as técnicas de enfermagem. Houve princípio de pânico no local, e diversos populares se juntaram para tentar ajudar a retirar uma das mulheres debaixo do carro.

A Secretaria também informou que as mulheres foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal Albino Leitão. Ambas tiveram apenas escoriações e encontram-se em observação. O idoso que conduzia o veículo também recebeu atendimento médico e passa bem. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estiveram no local do acidente, para registrar o boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou que Delegacia Territorial (DT) de Passé expediu guia para perícia, e que o motorista, que estava na fila para vacinar-se, sentiu-se mal no volante, provocando o acidente.

Por conta do abalo psicológico sofrido pela equipe de vacinação, ainda não há data para o retorno da imunização contra a covid-19 em São Sebastião do Passé, no entanto, a Secretaria de Saúde afirmou que irá divulgar o novo cronograma em breve.

Confira no vídeo abaixo o momento em que pessoas próximas à situação tentam retirar uma das técnicas de enfermagem debaixo do veículo.