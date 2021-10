Carro invade loja na Pituba e deixa dona do estabelecimento ferida

A motorista de um carro perdeu o controle do veículo e invadiu uma loja na Rua Espírito Santo, próximo à orla da Pituba, em Salvador. O acidente aconteceu no final da manhã deste sábado (30) e deixou a proprietária do local com ferimentos leves. Ela foi atendida no local e está fora de perigo. As informações são da TV Bahia.

Um homem e uma mulher estavam no veículo que atingiu o empório Casa de Noca. Ela estava ao volante e perdeu o controle do carro ao tentar estacionar. A dona da loja estava sentada dentro do estabelecimento, que tem portas de vidro, e com o impacto da batida, o vidro das portas quebrou e os estilhaços atingiram a mulher. O Samu esteve no local e deu os primeiros socorros à mulher, que está bem.

“Eu estava sentada ao lado do vidro, quando o carro entrou. Aí eu não vi mais nada. Caiu tudo em cima de mim, os vidros. Infelizmente aconteceu uma situação bem delicada, mas está tudo bem, eu estou bem. Os ferimentos foram leves. O susto foi muito grande”, contou ela à TV Bahia.

O veículo ficou destruído na frente e na lateral. A Transalvador esteve no local para ordenar o trânsito e um guincho foi acionado para retirar o veículo.