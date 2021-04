Carro pega fogo após batida e mata duas pessoas; pedestre vai ajudar e também morre

Duas pessoas morreram em um acidente no final da tarde da quarta-feira (28), depois que um carro bateu contra um poste de energia e pegou fogo na cidade de Angical, no oeste baiano. Uma terceira pessoa que tentou prestar socorro também morreu.

Os dois corpos carbonizados foram recuperados por equipes do 17º Grupamento de Bombeiros Militar(17º GBM/Barreiras). O acidente foi em uma estrada de chão perto do povoado de Junco. Um caminhão munck foi usado para retirar o poste de cima do carro. Depois, as ferragens foram cortadas e os corpos resgatados.

Além das duas vítimas carbonizadas, uma terceira pessoa também morreu no local. Segundo os Bombeiros, aparentemente essa pessoa passava pelo local e parou para prestar socorro, mas acabou sendo eletrocutado e não resistiu aos ferimentos.

Após a retirada, os corpos foram encaminhados pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) à perícia. Não há informações sobre a identificação dos envolvidos, bem como das circunstâncias do acidente.