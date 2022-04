Carro pega fogo na Avenida Juracy Magalhães

Um carro pegou fogo no final da tarde desta segunda-feira (18) na Avenida Juracy Magalhães, em Salvador. Por conta da situação, o trânsito na região ficou congestionado no sentido Avenida Garibaldi, na altura do Cidade Jardim.

O veículo em chamas estava na faixa central da via. Equipes da Transalvador estão no local desviando o trânsito e auxiliando na remoção do veículo queimado. Um guincho também foi enviado para retirar o que sobrou do carro.

Segundo moradores da região, há um poste de iluminação pública em chamas, no gramado do canteiro central da avenida, a poucos metros do carro que pegou fogo. Não há informações de vítimas ou o que teria causado o fogo.