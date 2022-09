Carro perde controle, invade canteiro e bate em pilastra do metrô na Bonocô

Um carro bateu em uma pilastra de sustentação do metrô na Avenida Bonocô na manhã desta quinta-feira (29), segundo informações da Transalvador. O motorista perdeu o controle e ainda atingiu um poste antes de descer para o canteiro e atingir a pilastra.

A batida foi no sentido Centro. Como o carro não ficou na via, não houve impacto no trânsito da região, acrescenta a Transalvador.

O carro sofreu danos, mas não há detalhes sobre o motorista, que já não estava no local quando a equipe da Transalvador chegou. O veículo tinha plotagem de um candidato.