Carro roubado na Cidade Nova é encontrado em ponto de desmanche no Lobato

Um carro modelo Palio, que havia sido roubado na última sexta-feira (19), no bairro da Cidade Nova, foi localizado pela polícia sendo desmontado numa loja de sucata, na Avenida Afrânio Peixoto, nas imediações do bairro de Lobato, na noite do último sábado (20). Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que policiais da Operação Apolo que localizaram o veículo no ponto de desmanche. Os militares faziam rondas pela Av. Afrânio Peixoto, quando se depararam com um Fiat Palio sendo desmontado numa loja de sucata.

Ao serem surpreendidos com a presença policial na localidade, um grupo de suspeitos conseguiu fugir. Durante a verificação da carcaça do veículo, os polciiais constataram que ele havia sido roubado no dia anterior no bairro de Cidade Nova. No local, além do automóvel, foram encontradas uma motocicleta e uma motoneta, além de peças veiculares de procedência duvidosa. Os veículos foram conduzidos à DRFRV para o registro da ocorrência.