Carro sobe em canteiro e bate em poste na Avenida Paralela

Um carro bateu em um poste na manhã desta segunda-feira (13), na Avenida Paralela, perto do bairro do Imbuí. Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), não há registro de feridos.

O acidente aconteceu por volta das 5h e não informação sobre como a batida aconteceu. Uma faixa da via foi interditada para remoção do veículo, que começou após atuação de equipe da Coelba no local. Por conta do horário, não há muita complicação no trânsito.

Parte da fiação do poste caiu no chão depois da batida. O poste atingido fica no canteiro central. O acidente aconteceu no sentido aeroporto.