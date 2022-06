Carro utilizado para cometer assaltos em Camaçari é apreendido

Um veículo Renault Sandero utilizado por um trio para cometer assaltos, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi apreendido, na noite do último sábado (11), pelo 12° Batalhão da Polícia Militar (BPM). O carro foi encontrado na BA-535, após uma denúncia anônima informar sobre assaltos a moradores, na localidade do Parque das Mangabas.

"Além desse informe, os policiais, quando chegaram ao local, foram acionados por caminhoneiros que sinalizaram sobre um Sandero, de cor prata, e uma motocicleta, que estavam parados há um tempo, nas proximidades de um posto de combustíveis. A gente ainda não sabe há quantos dias eles estavam cometendo assaltos, mas ontem, eles usaram esse carro para realizar roubos a transeuntes”, explicou o comandante do 12º BPM, tenente-coronel André Luís Cunha.

Ainda de acordo com o oficial, no momento que as guarnições se aproximaram para realizar a abordagem, dois homens que estavam no carro, e o que estava na motocicleta, fugiram por um matagal. Nas buscas realizadas no Sandero, os policiais encontraram sete aparelhos celulares. Os materiais, assim como os veículos, foram apresentados na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari.