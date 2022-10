Carros conceituais preveem preferências do futuro

Além de expor lançamentos e demonstrar tecnologias, os salões automotivos são uma oportunidade de testar a aceitação de determinadas linhas de design ou até mesmo o produto completo.

Na última edição da mostra automotiva que aconteceu em São Paulo, em novembro de 2018, a Fiat teve o maior destaque com a apresentação do Fastback. Na época, a carroceria SUV coupé utilizou como base a picape Toro.

Mês passado, quatro anos depois, o veículo chegou ao mercado. A base é outra, mas o conceito fez tanto sucesso que chegou às concessionárias. É interessante observar que os designers da empresa pensaram nesse veículo bem antes de outras marcas generalistas apostarem nesse tipo de carroceria.

Confira em vídeo a cobertura completa do Salão do Automóvel de Detroit

Na última edição do Salão de Detroit, que terminou semana passada, pelo menos três carros conceituais chamaram atenção: Buick Wildcat, Dodge Charger Daytona SRT e Lincoln Model L100. Curioso é que cada um estava em um estágio.

O modelo da Dodge é o mais próximo de uma versão de produção e não deve demorar para chegar às concessionárias. Essa nova geração do muscle car, concorrente do Chevrolet Camaro e do Ford Mustang, foi concebida para continuar passando a impressão de força na carroceria.

No interior, os elementos se conectam para criar uma experiência imersiva e centrada no motorista por meio de sons, telas e recursos de iluminação que mudam ao toque de um botão.

A Dodge ainda promete um “sistema de exaustão” que gera um som exclusivo que imita o ronco de um motor. Além disso, há uma asa dianteira aerodinâmica e a transmissão terá velocidades - o que é incomum em carros elétricos.

A empresa não revelou a potência, mas fontes falam em cerca de 800 cv. Como a tração será integral, são esperados dois propulsores.

Acessibilidade: repare no detalhe do teto dobrado O Wildcat ostenta o novo emblema da marca Buick As linhas do Charger foram atualizadas, respeitando o passado A Dodge manteve a essência no interior do Charger elétrico (Foto: Dodge)

Com outro objetivo, a Buick exibiu o Wildcat. O coupé elétrico é bastante estiloso e foi projetado para mostrar a nova direção de design da marca que pertence à General Motors. As portas têm uma característica especial: ao serem abertas, parte do teto dobra para facilitar o acesso.

O interior do Wildcat é futurista, conta com muito metal cru e um console central alto entre os bancos, que segue até a parte traseira.

Um dos novos projetos que se destacou na mostra americana foi o Model L100, da Lincoln. No entanto, dificilmente você verá esse veículo nas ruas, mesmo que nos Estados Unidos. Neste caso, o carro serve como um exercício para o fabricante expor novas filosofias.

Ele é inspirado no Model L de 1922, primeiro modelo de luxo lançado pela marca fundada em 1917, e que há 100 anos é controlada pela Ford. De acordo com a Lincoln, o Model L100 busca inspiração na sua tradição de design enquanto “avança sua visão de mobilidade para o futuro”.

Recém-lançado no Brasil, o Fastback foi inspirado neste conceito de 2018

Sem uso de nada animal em sua construção, o conceito é autônomo. Com propulsão elétrica, ele usa uma tecnologia de próxima geração em baterias, o que permitiu melhor aproveitamento do espaço interno. Além do design externo aerodinâmico, sua cabine pode ser modificada para se adaptar aos usuários.