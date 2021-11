Cartórios registram aumento de 40% no número de casamentos em Salvador

De papel passado. O equilíbrio da pandemia e a flexibilização das medidas restritivas em 2021, impulsionado pelo avanço da vacinação, fizeram os casais de Salvador retomar o planejamento e a realização do sonho da oficialização do matrimônio. Somente nos 10 primeiros meses deste ano foram realizadas 9.869 celebrações civis, frente a 7.026 no ano passado, um crescimento global de 40%.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil, base de dados nacionais administrada pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil (Arpen/BR), entidade que representa os 7.654 Cartórios de Registro Civil do Brasil, distribuídos em todos os municípios e distritos do país.

A tendência de crescimento também tem se apresentado na oficialização de uniões homoafetivas. No total, em 2021, já foram realizadas 137 celebrações, enquanto nos primeiros dez meses de 2020 este número foi de 116, um aumento de 18,10%.

Bahia

Na Bahia, o aumento foi de 29% entre janeiro e outubro de 2021 em comparação com o mesmo período do ano passado. Nos dez primeiros meses deste ano, foram realizadas 42.136 celebrações civis, comparado a 32.604 matrimônios realizados no ano passado.

A alta começou a ser verificada em março, quando os números de 2021 ultrapassaram os de 2020. Totalizando 3.944 casamentos, enquanto em 2020, quando se iniciou a pandemia no país, os números foram fechados em 3.435. Já o maior crescimento percentual se deu de agosto para setembro, quando os casamentos aumentaram 14,4%.

Os casamentos homoafetivos realizados no estado totalizam 465 celebrações. No mesmo período de 2020 o número total foi de 299. O incremento é de 55,5%.