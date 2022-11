Casa da mãe de suspeito de matar menina que foi à padaria é incendiada

A casa da mãe do homem que confessou ter matado a adolescente de 12 anos Luana Marcelo foi arrombada e incendiada nesta terça-feira (29), segundo o Corpo de Bombeiros de Goiânia.

Parte do imóvel foi consumido pelas chamas. A mulher não ficou ferida.

O ajudante de pedreiro Reidimar Silva confessou nesta terça-feira (29) que matou a menina enforcada. Ele contou que convenceu a menina a entrar no carro dele contando que iria pagar um dinheiro que devia aos pais dela.

Luana estava desaparecida desde que saiu para comprar pão e não voltou mais para casa, em Goiânia, no último domingo (27). O corpo dela foi achado enterrado no quintal da casa de Reidimar.

Pedreiro confessou que matou menina de 12 anos

As câmeras das imagens de segurança mostraram Luana saindo da padaria com uma sacola na mão. Na rua de casa, o circuito de monitoramento não funciona mais. A menina não foi mais vista com vida.

Segundo a delegada Caroline Borges Braga informou ao G1, o ajudante de pedreiro confessou também ter tentado estuprar Luana.

Ele contou que na véspera do crime bebeu e usou cocaína e não conseguia dormir. Ele resolveu sair de carro, na manhã de domingo, quando viu Luana andando na rua.

Reidimar levou Luana para casa dele, onde tentou estuprar a menina. Ele tem marcas de unhadas no rosto e nos braços, segundo a polícia, o que indicam que Luana resistiu.

O homem diz que matou Luana enforcada e depois usou madeira e isopor para atear fogo ao corpo, que foi enterrado no quintal de casa. Ele usou cimento, o que dificultou o trabalho dos cães farejadores da polícia.

Reidimar deve responder por estupro de vulnerável tentado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Somadas, as penas podem passar de 30 anos de prisão.