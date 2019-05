Casa de opositor venezuelano é invadida e roubada por agentes de Maduro

A casa do opositor venezuelano Leopoldo López foi invadida e roubada nessa quarta-feira (1º). A esposa de López afirmou que a casa foi invadida por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin), órgão ligado ao chavismo.

"Foi o Sebin, o Sebin mau porque há agentes patriotas que querem a liberdade da Venezuela", disse em entrevista Lilian Tintori.

O casal está na na residência do embaixador da Espanha em Caracas, Jesús Silva Fernández, como hóspedes.

López, que cumpria 14 anos de prisão em regime domiciliar, foi libertado na madrugada de terça-feira (30) por um grupo de militares e funcionários do Sebin que tinham se unido ao líder do parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino do país.