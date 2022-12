Casa de vidro voltará antes do BBB 23 começar; entenda

Os apaixonados pelo Big Brother Brasil vão poder apreciar os preparativos do reality show um mês antes do programa começar. Isso porque, pela primeira vez na história, a Casa de Vidro vai acontecer antes do início do jogo.

De acordo com informações do Gshow, uma função importante na Casa de Vidro será determinante no time final dos novos moradores da casa mais vigiada do Brasil. O anúncio foi feito pelo Louro Mané e Ana Maria Braga, no Mais Você, nesta sexta-feira (16).

A Casa de Vidro será colocada em algum shopping center do Rio de Janeiro, onde os moradores serão observados por todos que passarão pelo local. A quantidade de pessoas e qual a função da Casa um mês antes ainda não foram reveladas.

Na edição de 2023, que vai começar no dia 16 de janeiro, a Pipoca e Camarote poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da temporada, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor.